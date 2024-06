Tronchetti, 'tutto elettrico è una follia ideologica'

"Per Pirelli la sostenibilità è una priorità assoluta; non è un tema populistico; non deve esserci un percorso ideologico. Questa è la follia che stiamo affrontando: degli ignoranti ideologizzati stanno creando un danno enorme, perché dobbiamo fare tutto elettrico quando sappiamo benissimo che le materie prime non le abbiamo, le batterie non le abbiamo, l'energia solare non la possiamo raccogliere, se non con i pannelli che vengono non certo dall'Europa, che le turbine delle pale eoliche in Europa non siamo in grado di farle? Di che cosa stiamo parlando? Di idiozie, fesserie". Il vice presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera si accalora quando si parla di sostenibilità durante la presentazione del volume 'L'officina dello sport' al Teatro Franco Parenti a Milano. Per Pirelli "la priorità delle priorità è la nostra gente" aggiunge riferendosi agli incidenti sul lavoro: "quando si parla di sostenibilità le persone sono la primissima cosa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA