Hera con il primo mezzo pesante elettrico per raccolta rifiuti

A Bologna arriva il primo mezzo pesante completamente elettrico per la raccolta dei rifiuti del gruppo Hera. "Si tratta di un veicolo unico nel suo genere - spiega Giulio Renato, direttore centrale servizi ambientali e flotte della multiutility - ed è attrezzato con una vasca a carico posteriore che raccoglierà i rifiuti indifferenziati del centro storico".

"Questo veicolo si ricarica con l'energia prodotta dall'impianto che smaltisce i rifiuti, tramite una colonnina molto potente che rilascia 250 Kw in circa tre ore, ed ha un'autonomia di due turni che coprono l'intera giornata", aggiunge Renato. Il costo è di circa "400 mila euro, comprensivo di spese di manutenzione per sei anni, a fronte però di spese di gestione e manutenzione che i costruttori promettono essere inferiori rispetto a quelle dei mezzi termici". Questo mezzo, insieme ad un veicolo elettrico di dimensioni più piccole che passerà nelle strade più strette, verranno "testati per una paio d'anni" per permettere ad Hera di valutare l'opportunità di puntare sui mezzi elettrici su una scala più ampia. "È un tassello del progetto di sostenibilità del gruppo Hera che abbiamo inserito nel piano di industriale appena approvato - conclude Renato - e che prevede l'acquisto di 250 veicoli elettrici nei prossimi cinque anni e stimiamo una elettrificazione della flotta al 30% entro il 2030", con un investimento di 6 milioni di euro.

Soddisfatto anche l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bologna, Simone Borsari che parla di un "investimento importante che si muove su una linea di continuità con tutte le politiche che stiamo mettendo in campo per la neutralità climatica". "È un segnale concreto - prosegue - perché non vogliamo soltanto avere una città più pulita, ma vogliamo anche respirare un'aria più pulita".



