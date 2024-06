Pagamenti digitali, ci penserà direttamente l'automobile

Gli addetti ai lavori li chiamano 'acquisti on-the-road' ma molto più semplicemente sono la galassia (ancora praticamente da esplorare) del pagamenti che si fanno direttamente a bordo dell’auto, sia con il veicolo in movimento - in questo caso la possibilità è offerta solo ai passeggeri - che da fermo, permettendo dunque di operare anche l guidatore. Come è stato spiegato nel recente convegno Innovating the Future Together organizzato nell'ambito del Mastercard Innovation Forum, grazie a questa nuova tecnologia (presentata in versione demo all’evento) l'auto stessa sarà in grado di effettuare acquisti mentre si è in viaggio, dal rifornimento di benzina, all’ordinazione di un pasto dal proprio sedile, ma anche a pagamenti per servizi o scadenze 'remoti'.

Grazie a token di autenticazione abbinati ai Mastercard Digital Enablement Service (Mdes) a bordo del veicolo, non sarà più nemmeno necessario utilizzare password o affidarsi allo smartphone per l’autenticazione in quanto il veicolo sarà riconosciuto automaticamente. Inoltre sarà possibile chiedere all’assistente di navigazione basato su IA di personalizzare il proprio percorso a seconda dei propri interessi e delle proprie esigenze, ed includendo una stima dei costi necessari per i rifornimenti o la ricarica dei veicoli elettrici ed anche per i pedaggi o i parcheggi. L’obiettivo finale è infatti non solo quello di migliorare la sicurezza durante la guida, senza più distrazioni legate a processi di pagamento via internet o via smartphone - con procedure di autenticazione complesse - ma anche di migliorare parallelamente la customer experience di chi si muove in auto, non solo nei pagamenti ma in molto altro ancora.

Sempre restando in tema di mobilità le future tecnologie per i pagamenti digitali potranno migliorare anche l'erogazione di servizi di trasporto in ottica MaaS (Mobility as a Service). In collaborazione con Ubirider, realtà portoghese che promuove e lavora nell'ambito della MaaS, Mastercard punta infatti a migliorare la gestione da parte degli operatori - in termini di efficienza e di sostenibilità - ma anche la comodità d’uso per gli utenti finali. Ciò sarà possibile grazie all’integrazione dell’innovativa piattaforma Pick, che combina App mobile, software cloud e portali web. L'obiettivo è quello di migliorare con i pagamenti digitali e la relativa emissione di fatture e ricevute fiscali, la gestione degli orari, degli autisti e dei servizi offerti, l’emissione dei biglietti attraverso i diversi canali come biglietterie, distributori automatici, App e siti web.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA