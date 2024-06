Bmw X3 M50 xDrive, debutto al Festival of Speed di Goodwood

Bmw ha annunciato una massiccia presenza al Festival of Speed (FoS) di Goodwood che si svogerà dall'11 al 14 luglio 2024 nell'iconica residenza del duca di Richmond nel West Sussex.

Tra le grandi attrattive dell'edizione 2024, va ricordato, ci sarà il debutto mondiale dell'hypercar RB17 di Red Bull nell'ambito delle celebrazioni del 25mo anniversario dell'attività di questo brand nelle competizioni.



L'attenzione dei media e del folto pubblico di appassionati sarà dedicata alla prima uscita in pubblico dell'ultima generazione della X3 - con il debutto dell' X3 M50 xDrive - insieme a un'altra significativa prima mondiale del Bmw Group, probabilmente del marchio Mini.

Nel corso delle prove dinamiche e della celebre gara in salita di Goodwood si vedranno per la prima volta nel Regno Unito anche l'esclusiva Bmw M4 CS affiancata dall'altrettanto perforante XM Label.

I partecipanti al festival potranno vedere in azione anche la spettacolare Bmw M Hybrid V8 LMDh e la moto con motore due litri R20 Concept che l'azienda definisce "audace capolavoro meccanico di Bmw Motorrad" e che era stata mostrata per la prima volta al recente Concorso di Villa d'Este.

Prevista l'esposizione nell'area dello Stable Yard fornirà della Bmw Vision Neue Klasse, della lussuosa Concept Skytop (anch'essa svelata a Villa d'Este) e della originale i5 Flow Nostokana che combina la tecnologia del cambio colore sviluppata da Bmw con il linguaggio artistico dell'artista sudafricana Esther Mahlangu.

In mostra al Trackside anche gli ultimi modelli della serie M tra cui la nuova Bmw M135 e le rinnovate M2 e M3 Touring. Infine il Bmw Group Classic porterà anche due famose auto da corsa alla Hillclimb di Goodwood: la vettura turismo 318i guidata dal famoso pilota Johnny Cecotto, e la 2002 Ti K con il principe Leopoldo di Baviera al volante.



