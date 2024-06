Usa, cyber attacco alle concessionarie auto: è paralisi

I rivenditori di auto in tutti gli Stati Uniti hanno subito due gravi interruzioni di servizio nell'arco di 48 ore a causa di un cyberattacco al fornitore di software a cui migliaia di concessionari si affidano per gestire i loro negozi.

Giovedì CDK Global ha informato i clienti dell'incidente - si legge sul sito DetroitNews - l'azienda ha chiuso la maggior parte dei suoi sistemi, affermando di non avere una stima del tempo necessario per ripristinare i servizi.

''In collaborazione con esperti di terze parti, stiamo valutando l'impatto e fornendo aggiornamenti regolari ai nostri clienti - ha dichiarato Lisa Finney, portavoce di CDK - Rimaniamo vigili nei nostri sforzi per ripristinare i nostri servizi e far tornare i nostri concessionari all'attività ordinaria il più rapidamente possibile''.

I concessionari che si affidano a CDK, anche in Michigan, non hanno potuto utilizzare i suoi sistemi per completare le transazioni, accedere ai dati dei clienti, fissare appuntamenti o gestire gli ordini di riparazione delle auto. L'azienda serve quasi 15.000 concessionari, supportando i venditori del front-office, il personale di supporto del back-office e i negozi di ricambi e assistenza.

''I nostri concessionari del Michigan sono certamente colpiti, così come i concessionari di tutto il Paese - ha dichiarato giovedì James Fackler, vicepresidente esecutivo della Michigan Automobile Dealers Association - Il gruppo ha ricevuto un secondo avviso che il problema è ancora in fase di indagine''.

Il sistema di gestione dei concessionari CDK rappresenta il modo in cui i concessionari effettuano le pratiche per la riparazione, le ricevute, gli assegni e le documentazioni generali della concessionaria.

"Durante il periodo di chiusura, dovremo fare molte di queste cose al di fuori del sistema", ha dichiarato Szott, la cui azienda gestisce cinque concessionarie e tre officine di riparazione nella contea di Oakland.

I concessionari devono ora portare i documenti di registrazione alle filiali del Segretario di Stato invece di caricarli e inviarli virtualmente.

Ford Motor Co. in una dichiarazione inviata dal portavoce Richard Binhammer, ha affermato che i concessionari sono ancora in grado di assistere i clienti: ''Nonostante l'interruzione del sistema a livello di settore per alcuni concessionari che utilizzano CDK, i clienti Ford e Lincoln sono in grado di ricevere assistenza alle vendite e all'assistenza grazie ai processi alternativi a disposizione dei nostri concessionari''.

Greg Thornton, direttore generale di un gruppo di concessionari a Frederick, nel Maryland, ha dichiarato che il software CDK per le relazioni con i clienti dei suoi negozi è stato interrotto dalle prime ore di mercoledì mattina: ''Posso solo supporre che CDK stia lavorando a tutto campo per risolvere il problema. Non abbiamo avuto alcuna conversazione con loro, né di persona né al telefono''. I sistemi di CDK, su cui molti concessionari di auto si basano per condurre quasi tutte le loro normali attività, sono andati in tilt per la prima volta intorno alle 2 del mattino di mercoledì. Disagi si sono registrati in diversi concessionari Usa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA