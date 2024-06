45 anni per la Lamborghini Countach di The Cannonball Run

La Countach LP 400 S del film 'The Cannonball Run' compie 45 anni e per celebrare uno dei film di culto a tema automobilistico, Automobili Lamborghini ha fatto incontrare, per la prima volta dopo l'uscita del film del 19 giugno 1981, l'equipaggio femminile composto dalle attrici Adrienne Barbeau e Tara Buckman.

L'esemplare di Lamborghini Countach LP 400 S protagonista del film è stato prodotto quarantacinque anni fa, nel novembre del 1979. Di colore Nero con interni Senape, la vettura era stata spedita ad una concessionario di Roma e, da lì, molto probabilmente, direttamente venduta negli Stati Uniti. Finita in Florida da un proprietario amico del regista del film, è stata scritturata e da li è iniziata la sua leggenda.

Come 'trucco di scena', la Countach è stata dotata di un'ala e due fari di profondità sul muso, uno spoiler, 3 antenne e 12 tubi di scarico, oltre a due strumenti supplementari, finti, davanti al posto del passeggero. Una volta terminate le riprese, la Countach è stata restituita al legittimo proprietario, ma non ha perso le trasformazioni che le erano state fatte e che sono rimaste.



'The Cannonball Run' prende spunto dalla gara Cannonball, che portava le vetture iscritte ad attraversare, nel minor tempo possibile, gli Stati Uniti partendo da New York e terminando a Los Angeles. Nel cast del film c'erano attori del calibro di Roger Moore, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Jackie Chan, ed attrici come Farrah Fawcett, Adrienne Barbeau e Tara Buckman.

Sono proprio queste ultime due, unico equipaggio tutto femminile in gara, a guidare la Countach che, alla fine, risulterà vittoriosa. Tra le scene più memorabili, l'inseguimento iniziale lungo oltre 3 minuti, dove alla colonna sonora si aggiunge il suono del 12 cilindri a carburatori della Countach.

Sempre durante l'apertura, la scena in cui la Countach si arresta e dall'abitacolo esce la passeggera che, con una bomboletta di vernice spray, dipinge una 'X' sul cartello stradale. Le due attrici non si incontravano di persona da quando, nel 1981, hanno girato il film.

