Wec: a Le Mans è stato svelato il calendario 2025

In occasione della gara più prestigiosa del Wec, World Endurance Championship, ovvero la 24 Ore di Le Mans, è stato svelato il calendario del campionato per il 2025. Saranno otto gli appuntamenti per la prossima stagione che si svolgeranno tra l’Europa, gli Stati Uniti, il Sud America, il Medio Oriente e l’Asia. Tra questi troviamo la tappa italiana, ad Imola, in cui la gara si correrà il 20 aprile del prossimo anno nell’arco di 6 ore. L’autodromo Enzo e Dino Ferrari ha rinnovato l’impegno con il Wec per quattro anni con l’intento di migliorare le infrastrutture del paddock.

Dopo il prologo in Qatar, previsto per il 20 e 21 febbraio 2025, nello stesso impianto si correrà la prima gara, la 1812 km, il 28 febbraio 2025. Poi il mondiale endurance arriverà in Italia per la 6 Ore di Imola, il 20 aprile 2025 e, a seguire, farà tappa in Belgio, per la 6 ore di Spa-Francorchamps, il 10 maggio 2025. Quindi, il 14 e 15 giugno 2025 sarà la volta della 24 Ore di Le Mans, in Francia, prima che il Wec si sposti in Brasile, per la 6 Ore di San Paolo, prevista per il 13 luglio 2025. Le competizioni riprenderanno il 7 settembre 2025 con la Lone Star Le Mans, negli USA, ed approderanno in Giappone per la 6 Ore del Fuji, che si terrà il 28 settembre 2025. L’epilogo finale è previsto l’8 novembre 2025, quando andrà in scena la 8 Ore del Bahrain.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA