Aci, la 1000 Miglia a Massa

Mercoledì 12 giugno, lasciate alle spalle Torino, Genova e La Spezia, la 1000 Miglia è approdata a Massa Carrara.

Ad attendere le 420 auto storiche in arrivo dal lungomare, precedute dalle 140 Ferrari del " Ferrari Tribute 1000 Miglia", una folla incuriosita dal fascino della "corsa più bella del mondo".

L'Automobile Club Massa Carrara, di supporto promozionale e organizzativo alla manifestazione, ha presenziato alla giornata con l'installazione di una postazione Aci Storico, distribuendo bandierine da sventolare al passaggio delle vetture e una brochure dell'evento. Il presidente Fabrizio Panesi ricorda che "grazie all'impegno e alla passione degli amici dell'ACI di Brescia, oggi possiamo godere di questa rievocazione storica condivisa con il sindaco di Massa Francesco Persiani e dall'impegno comune è risultato un evento di grande significato per la città". Presenti, oltre al sindaco, il Comandante della Guardia di Finanza Colonnello Gabriele Di Guglielmo - ricordiamo che la 1000 Miglia ha reso omaggio al 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza - la vicaria del Questore Maria Antonietta Curtolillo, insieme alla consigliera provinciale, Dina Dell'Ertole, agli assessori al Comune di Massa Monica Bertoneri, Giorgia Garrau e Francesco Mangiaracina e ai tanti consiglieri intervenuti. Accolto da un caloroso applauso, il due volte campione del mondo di Rally Miki Biason è sceso dall'auto ed ha risposto alle domande di Nedo Checchi, che ha presentato al loro passaggio le macchine e gli equipaggi.

Non è mancato il momento commemorativo per Giancarlo Andreazzoli, conosciuto a Massa quale grande appassionato di auto storiche e tecnico di officina, con la consegna di una targa alla figlia Paola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA