Sesta edizione per Porsche on Board al via nel weekend

Torna in scena il Porsche On Board, l'evento dedicato agli appassionati degli sport outdoor e inaugurato da Porsche Italia nel 2019. La sesta edizione prende il via questo fin settimana da Campione del Garda e proseguirà per sei tappe, tutte dedicate al senso di libertà, alle prestazioni elevate e allo spirito di avventura.

Sei weekend in alcune delle più suggestive ed esclusive località italiane, tra mare e montagna, per vivere la sportività firmata Porsche. Come ogni anno, la manifestazione include attività in acqua come E-foil, Kitesurf e Wing Foil - protagonisti delle tappe di Campione del Garda (8-9 giugno), Gizzeria (6-7 luglio) e Maccarese (7-8 settembre), che si alternano a discipline affini ai paesaggi montani come l'arrampicata, il trekking e l'E-bike che animeranno le tappe di Cortina d'Ampezzo (12-14 luglio), Bormio (19-21 luglio) e Selva di Val Gardena (31 agosto - 1 settembre).





A rendere ancora più elettrizzanti tutte le tappe del Porsche On Board, la gamma E-Performance, come da tradizione, sarà protagonista delle attività all'aria aperta con i modelli Taycan, Panamera E-Hybrid e Cayenne E-Hybrid. Non mancherà l'esperienza immersiva a contatto diretto con la natura con la Taycan Roof Tent Experience, ovvero una notte sotto le stelle all'interno della tenda da tetto Porsche Tequipment.

"Siamo entusiasti di tornare con la sesta edizione del Porsche On Board - ha commentato Massimiliano Cariola, direttore marketing Porsche Italia - che dal 2019 vede Porsche Italia al fianco delle discipline sportive più in voga del momento come il Kitesurf, da quest'anno per la prima volta tra i giochi internazionali di Parigi. La nostra idea è quella di riunire gli appassionati della disciplina e amanti del marchio in luoghi speciali e offrire loro l'opportunità di vivere un'esperienza unica con il nostro brand".



