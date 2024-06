Lo schema vincente per il mercato secondo Citroën C3

E' un debutto che punta a lasciare il segno, quello della nuova gamma di Citroën C3, che tra versione 100% elettrica e termica è intenzionata a proseguire la storia di successo del modello della casa francese.

"Ci aspettiamo grandi cose dalla nostra nuova C3 - ha commentato Giovanni Falcone, managing director di Citroen Italia - perché è il modello più importante all'interno della nostra gamma. C'è tanta attesa sia dal lato della rete commerciale che da quello dei clienti e i 1300 contratti già raccolti per la versione elettrica ne sono la testimonianza concreta. E' un numero molto alto, risultato di un lavoro durato mesi sulla nostra rete commerciale per aiutare ogni singolo venditore ad occuparsi dell'elettrico, con uno schema che si sta rivelando vincente".

I numeri parlano già di una scalata già cominciata, nonostante i numeri dell'elettrico siano ancora da nicchia nel mercato. "Il dato dei 1300 contratti - ha spiegato Falcone - è anche e soprattutto il risultato di un prodotto a suo modo rivoluzionario ed estremamente accessibile. Abbiamo una vettura prodotta in Europa, 100% elettrica che non solo ha un prezzo di 23900 euro ma anche un'autonomia di 440 km in ciclo urbano e ricarica in fast charge".

La ricetta sulla quale ha puntato la casa francese per la versione con la spina della quarta generazione di C3 è semplice.

"Le statistiche - ha spiegato a proposito sempre Falcone - ci dicono che chi cerca un veicolo elettrico vuole circa 400 km di autonomia. La e-C3 è un'auto prevalentemente urbana e con la sua autonomia andiamo anche oltre le aspettative. Da sempre abbiamo raccontato la C3 come un prodotto che potesse cambiare le regole del gioco, con design, equipaggiamento e confort. Se ad uno strumento come questo aggiungi gli strumenti commerciali adatti, il gioco è fatto".

Non solo di elettrico, però, vive il mercato oggi. "Insieme alla versione elettrica - ha chiarito Falcone - lanciamo anche quella termica. In termini di volumi sarà la versione principale perché oggi il mercato delle elettriche in Italia rappresenta il 3%, quindi sono numeri molto piccoli ed è indispensabile avere una motorizzazione a benzina in gamma. In molti, sul mercato, stanno proponendo il loro elettrico allo stesso prezzo del termico. Noi siamo andati oltre, perché la e-C3 può costare 49 euro mentre la versione a benzina 99 euro, con leasing o finanziamento".



