Salvini, 'troppi autovelox in Italia, usarli solo dove servono'

L'Italia ha troppi autovelox e l'ultimo decreto "è un decreto improntato sul buon senso e vale per tutta Italia, perché la sicurezza stradale è fondamentale".

Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulle polemiche per i troppi autovelox a Como voluti dal sindaco Alessandro Rapinese.

"Ho un figlio che ha la patente da non molto e una figlia che la prenderà - aggiunge il ministro - e 3.159 morti sulle strade italiane nel 2022 sono una strage inaccettabile". "Stiamo portando avanti il nuovo codice della strada - spiega - con più controlli, prevenzione educazione stradale e il ritiro breve della patente per chi usa il telefonino o abbandona animali sulle strade".

"Siamo d'accordo sugli autovelox nei punti pericolosi - conclude - ma i sindaci debbono motivarli per numero di incidenti e pericolosità. Non è possibile che l'Italia abbia il 10% degli autovelox di tutto il mondo, quindi in punti critici e pericolosi sì, ma l'autovelox furbetto sugli stradoni per fare cassa sulla pelle di chi va lavorare no".



