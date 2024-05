Hyundai e Autotorino insieme per un nuovo hub a Milano

È un nuovo hub dedicato a Hyundai, quello realizzato da Autotorino e la casa coreana Hyundai a Milano. Situata in via Cassinis in uno spazio di oltre 6.000 metri quadri, la nuova struttura del gruppo è attiva da aprile e dispone di un'ampia area espositiva capace di ospitare oltre 100 vetture, di uno spazio service attrezzato per un servizio di assistenza e riparazione e un team di oltre 40 collaboratori.

La struttura si sviluppa su due livelli e presenta l'intera gamma, dalle city-car ai suv e crossover, coprendo tutte le tecnologie a basse emissioni. L'assistenza tecnica post-vendita prende forma nel nuovo polo in un'officina specializzata con 12 ponti di lavoro dotati di apparecchiature all'avanguardia per assicurare un servizio efficiente e completo.

Il magazzino ricambi originali offre poi al cliente anche una consulenza specializzata per la scelta e l'installazione dei componenti, riducendo le tempistiche di reperimento dei pezzi da sostituire. "Con questa nuova sede - ha commentato Plinio Vanini, presidente di Autotorino - Autotorino conferma il suo impegno nell'offrire un'esperienza di qualità, un marchio automobilistico leader di mercato e un importante servizio di assistenza ai clienti di Milano e provincia".

"Siamo felici - ha invece dichiarato Andrea Crespi, presidente e Ceo di Hyundai Italiadi inaugurare insieme al Gruppo Autotorino questo nuovo hub di Hyundai a Milano. Non solo per l'ulteriore vetrina su una delle principali direttrici del capoluogo, nella zona che ospiterà il Villaggio Olimpico ai Giochi del 2026, ma anche per il livello qualitativo della vendita e di tutta l'area del service e della gestione dei clienti". È il commento di Andrea Crespi, Presidente e CEO di Hyundai Italia. "Siamo certi che il flagship di via Cassinis darà grandi soddisfazioni, in particolare grazie alla cura e all'attenzione al cliente che contraddistinguono la partnership tra Hyundai e Autotorino da sempre".



