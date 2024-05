DR al Rally di Sardegna come Official Mobility Partner

DR Automobiles sarà Official Mobility Partner del Rally Italia Sardegna, come annunciato dall'Automobile Club d'Italia, organizzatore della manifestazione con il sostegno della Regione Sardegna.

Il brand molisano metterà a disposizione diverse vetture, tra cui le ICH-X K2 ed EVO CROSS 4, che verranno utilizzate sia per il coordinamento dello staff, che in qualità di apripista lungo le prove speciali. Il sesto appuntamento del mondiale rally, si correrà nell'isola con base ad Alghero, a partire da oggi, 30 maggio, fino al 2 giugno, lungo un percorso che si snoda attraverso 266 chilometri di prove speciali, per una percorrenza complessiva di oltre 1000 chilometri. Questa partnership sottolinea l'elevato standard dell'organizzazione del Rally Italia Sardegna ed il suo impegno continuo verso l'eccellenza.



