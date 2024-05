'Toyota Tech School' per formare i meccanici del futuro

Si chiamerà 'Toyota Tech School' il programma formativo dedicato alle nuove generazioni di meccanici per fornire tecniche e competenze al passo con le sfide della mobilità del futuro.

L'annuncio è arrivato in occasione del 15° Toyota Skill Contest, la due giorni di challenge organizzata presso la sede italiana di Toyota a Roma, che ha visto impegnati in sfide di abilità diciassette studenti degli istituti tecnici e professionali e dei centri di formazione professionale che ad oggi collaborano con Toyota nell'ambito del programma T-TEP (Toyota Technical Education Program).

Al termine della competizione, che ha visto i ragazzi cimentarsi in prove teoriche e pratiche sui principali elementi delle tecniche di manutenzione e riparazione del settore auto, l'I.I.S. Enzo A. Ferrari di Monza si è aggiudicato la vittoria con lo studente Andrea Costa Staricco.

Il programma formativo, nato nel 1995 da un pluridecennale protocollo di intesa tra Toyota Motor Italia e il Ministero dell'Istruzione e del Merito e che è stato rilanciato con nuovi aggiornamenti, vedrà un ampliamento della platea di istituti aderenti all'iniziativa da 20 a 53 entro il 2026, arrivando così a coprire l'intero territorio nazionale.

"Siamo orgogliosi di rilanciare il nostro programma di formazione per le scuole superiori e per i loro studenti, e di contribuire a creare la prossima generazione di meccanici e tecnici auto con competenze specifiche sull'elettrificazione - ha precisato Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Motor Italia - . Toyota Motor Italia crede nel ruolo sociale delle aziende nella comunità, e investe per formare gli studenti e le studentesse con strumenti innovativi e conoscenze tecniche avanzate. Questo programma contribuisce a far sviluppare loro competenze utili per essere protagonisti nel mondo del lavoro di oggi e di domani".

Le scuole che fanno parte del Toyota Tech School dispongono di moderne attrezzature di officina e vetture equipaggiate con sistemi a trazione ibrida, e abbracciano corsi formativi della durata di 5 anni alla fine dei quali viene rilasciato una qualifica di "Addetto di manutenzione e assistenza degli autoveicoli". Dal 1995, sono stati coinvolti oltre 15.000 giovani. Una prima parte di questo gruppo già lavora presso concessionarie della rete Toyota e Lexus in Italia e presso officine di altri marchi.



