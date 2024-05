Laurea ad honorem Firenze a Flavio Manzoni, capo designer Ferrari

L'università di Firenze conferisce domani in una cerimonia (ore 10.30) al rettorato in piazza San Marco la laurea magistrale honoris causa in Design a Flavio Manzoni, designer e architetto, chief design officer alla Ferrari.

Il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice dell'Ateneo Alessandra Petrucci, presenti il direttore del Dipartimento di Architettura Giuseppe De Luca e della presidente della Scuola di Architettura Susanna Caccia Gherardini.

La laudatio sarà tenuta da Laura Giraldi ed Elisabetta Cianfanelli.

La laurea sarà assegnata, è la motivazione, per aver contribuito "all'evoluzione e alla storia del design automobilistico. I suoi progetti multidisciplinari, icone a livello internazionale hanno elevato lo stile italiano, coniugando le tecnologie innovative con il genius loci mostrando come, attraverso una complessa attività di sintesi, sia possibile far convivere funzionalità tecnica e bellezza formale".

Al termine della mattinata Flavio Manzoni terrà una lectio magistralis dal titolo "Il Design è un pipistrello…".



