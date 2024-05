Aci, bambini premiati "supereroi sicurezza stradale"

All'Istituto Omnicomprensivo di Popoli Terme si è svolta la giornata conclusiva dell'evento per l'educazione alla sicurezza stradale dal titolo: "I nostri supereroi della sicurezza stradale". Il Comune di Popoli Terme, l'Istituto Omnicomprensivo di Popoli Terme e l'Automobile Club Pescara hanno celebrato la fine di un primo ciclo di corsi ed iniziative destinato alle scuole dell'Infanzia di Popoli Terme e Bussi sul Tirino.

Tutti i bambini delle scuole dei due comuni limitrofi sono stati protagonisti premiati dalle istituzioni intervenute. L'evento è frutto di un lavoro di collaborazione tra il sindaco del Comune di Popoli Terme, Moriondo Santoro, l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Andrea Marino, il presidente dell'Automobile Club Pescara, Giampiero Sartorelli, la direttrice dell'Automobile Club Pescara, Barbara Falcinelli e la dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo di Popoli, Patrizia Corazzini.

All'evento hanno partecipato anche il vicesindaco di Bussi sul Tirino, Paolo Salvatore, il comandante dei Carabinieri di Popoli Terme, Luigi Cirella, gli insegnanti e l'esperta di educazione e sicurezza stradale dell'Automobile Club d'Italia, Annalisa Papirii.

Dal 16 maggio, ogni giorno, una sezione delle scuole dell'infanzia del territorio ha partecipato all'incontro sui temi di educazione e sicurezza stradale. Grazie a filmati, disegni e giochi è stata illustrata l'importanza dei comportamenti corretti per viaggiare come passeggeri, protetti e sicuri: i seggiolini, gli adattatori e la cintura di sicurezza, il vigile, la segnaletica stradale.

Nella giornata conclusiva a oltre 100 bambini sono stati consegnati gadget e diplomi di premiazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA