Il Dipartimento dell'Energia americano ha annunciato che venderà un milione di barili di benzina da una piccola riserva strategica nel nordest, aprendo la strada alla sua chiusura. L'amministrazione del presidente Joe Biden ha spiegato che con questa una mossa mira ad abbasserebbe i prezzi della benzina in vista della stagione estiva, quando milioni di americani viaggiano per il Paese in auto.



