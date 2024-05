Nel cofano di una speciale Range Rover batte un motore DB7

E' una Range Rover del 1971 sotto al cui cofano batte però un potente motore V12 di una Aston Martin DB7, quella messa all'asta nei giorni scorsi da Iconic Auctioneers. L'iconico fuoristrada è stato ricostruito quasi completa che, al centro delle operazione, ha avuto il trapianto del motore da 420 Cv direttamente da una DB7. Come se non bastasse il già alto tasso di componente britannica della vettura, sulla carrozzeria è stata aggiunta una Union Jack mossa dal vento, dipinta attraverso il cofano e parafanghi anteriori. Questa Range Rover del 1971 ha subito una significativa ricostruzione, includendo la sostituzione degli assali, delle sospensioni e dei freni, nonché l'installazione di un motore V12 proveniente da una Aston Martin DB7.

Questo cambio di motore ha richiesto ampie modifiche al telaio, tutte completate internamente dai Bishops 4 4, azienda specializzata nella trasformazione di esemplari Land Rover, Range Rover e Jaguar, con sede a Peterborough, in Inghilterra.





Tra le linee guida della ricostruzione, anche gli interni sono stati interessati, con nuovi sedili in pelle, moquette in lana profonda, un cruscotto in legno personalizzato e moderni display digitali. È impostato per essere venduto all'asta da Iconic Auctioneers il 18 maggio, con un prezzo stimato molto inferiore al costo della costruzione.

La più che speciale Range Rover a due porte è stata assegnata all'asta per 50.625 sterline.



