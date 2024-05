Ad Assen 'drag race' tra Dodge Challenger e Ducati Panigale

Una sfida ad Assen tra la Ducati Panigale V4 R in gara nel mondiale Superbike e guidata da Andrea Iannone e la Dodge Challenger SRT Hellcat, analoga alla pace car utilizzata nello stesso campionato, è il momento centrale del primo episodio della seconda serie di In//Out.

L'emozionante produzione per il Web, realizzata dalla filiale europea del Costruttore americano del gruppo Stellantis, è online da oggi con la puntata girata sul circuito olandese, in occasione del weekend di WorldSbk. Alla guida della vettura yankee Ida Zetterström, campionessa europea Top Fuel 2023, già protagonista della prima stagione della Webserie.

Nella puntata, organizzata appunto da Dodge Europe in collaborazione con Dorna, Ida accompagna il pubblico in un viaggio esclusivo durante l'intero weekend di gare del WorldSbk, portando i fan di Dodge nel cuore dell'azione e nel dietro le quinte.

"L'attitudine irriverente e senza compromessi di Dodge - sottolinea Luca Vernoli, responsabile marketing e comunicazione Dodge & Ram Trucks Enlarged Europe - è ciò che fa innamorare i fanatici delle prestazioni del nostro brand. Utilizzando la webseries In//Oot come piattaforma di comunicazione vogliamo spingere ulteriormente sull'acceleratore delle emozioni autentiche, creando contenuti europei originali e mai visti prima: la sfida tra Andrea Iannone del Team Go Eleven e Ida rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare la nostra presenza come official car del Campionato WorldSbk".

Il secondo episodio - anticipano dalla produzione - sarà realizzato sul circuito di Misano, durante la prima tappa italiana del Campionato WorldSbk.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA