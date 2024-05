Numeri di successo per 22/a edizione Automotive Dealer Day

Automotive Dealer Day - House of Mobility ha chiuso la sua 22ª edizione con risultati importanti in termini di numeri e di contenuti. Per l'evento, andato in scena nella nuova cornice dei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere, questo è l'anno che ha segnato più degli altri il percorso di internazionalizzazione.

I numeri parlano di 6.000 presenze tra operatori del settore, italiani e stranieri, più di 70 relatori in 21 sessioni del Programma Contenuti, tradotte in simultanea in inglese, oltre 100 espositori, tra i quali diversi brand automotive e della mobilità, per una 3 giorni di approfondimenti, dibattiti e confronti.

"Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione - ha commentato Tommaso Bortolomiol, Ceo di Quintegia - che ha trovato un riscontro molto positivo, sia in termini di apprezzamento dei contenuti che sul passaggio alla nuova area espositiva, da parte dell'intera community. Credo che la chiave vincente sia stata dare un contributo concreto verso un nuovo approccio al business della mobilità, grazie agli studi, alle testimonianze e agli interventi a carattere internazionale che si sono susseguiti in questa tre giorni". Durante Automotive Dealer Day 2024 si sono susseguite sul palco diverse iniziative volte a studiare e dare lustro ad alcune eccellenze del settore. RESET, l'iniziativa di Quintegia con il sostegno di Findomestic Banca, quest'anno ha puntato i riflettori sul tema "Wellbeing e Welfare in concessionaria" come propulsore di opportunità aziendale e personale, elemento fondamentale per la crescita e che pone l'attenzione sul capitale umano, prima grande risorsa di ogni impresa.

Il premio Startup Generation Award, l'iniziativa di Quintegia che ha come scopo quello di individuare la migliore startup dell'area espositiva e giunto alla sua terza edizione è stato vinto da Carzaa!, la piattaforma che apre le porte del mondo delle auto usate autentiche e verificate.

Durante Automotive Dealer Day 2024 è stato consegnato anche l'Automotive Digital Marketing Award, iniziativa di AutoScout24 in collaborazione con Quintegia che mira a riconoscere e premiare i/le migliori manager di concessionari e rivenditori che gestiscono le attività di marketing e comunicazione. La prima edizione è stata vinta da Monica Spano, Responsabile Marketing di Cascioli Group.



