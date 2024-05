AsConAuto ad ADD 2024 punta al futuro del post-vendita

Nel contesto dell'Automotive Dealer Day, tenutosi negli spazi di Veronafiere a Verona, Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto e recentemente nominato vicepresidente di Federauto, ha fornito il suo contributo durante la sessione dedicata al futuro del post-vendita automotive.

La sessione è stata organizzata in collaborazione con Quintegia, e ha visto la partecipazione di esperti e leader di settore. La discussione si è concentrata sulle strategie innovative e sugli approcci di service management che stanno definendo il nuovo panorama del post-vendita automotive.

In un'epoca di cambiamenti rapidi e significativi, AsConAuto ha puntato su metodologie all'avanguardia, come il lancio del 'Quadrante AsConAuto' nel marzo 2024. Questo strumento analitico, ispirato agli antichi quadranti astronomici, offre una visione completa dello stato attuale e delle prospettive future del settore.

Sotto la guida di Scarabel, AsConAuto conferma la notevole crescita dai dati relativi al primo quadrimestre, con un fatturato che ha superato la soglia dei 384 milioni, con un +21,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. La crescita a doppia cifra è ormai una costante, dopo il +18,5% del consuntivo 2023 sul 2022.

L'introduzione di pratiche innovative e l'adozione di tecnologie avanzate sono state cruciali per AsConAuto, permettendo all'associazione di offrire servizi sempre più efficaci e orientati al futuro. Le iniziative di digitalizzazione, in particolare, hanno permesso una comunicazione più efficace e una maggiore efficienza operativa, aspetti fondamentali per mantenere la competitività in un settore in rapida evoluzione.

"E' importante fare una cosa alla volta - ha commentato Roberto Scarabel - e possibilmente farla bene. Stiamo lavorando in più direzioni a progetti che hanno come obiettivo principale quello di rendere più agevole il lavoro dei nostri associati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA