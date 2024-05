Usa, 'auto elettriche cinesi in Italia? Serve trasparenza'

"Gli Usa danno il benvenuto agli investimenti e agli scambi che promuovono una crescita e uno sviluppo sostenibile e responsabile, ma chiediamo in tutti i casi la necessità di enfatizzare la trasparenza, la sostenibilità finanziaria, pratiche sostenibili e la protezione della sicurezza nazionale e dei dati per assicurare benefici agli Stati Uniti, all'Italia e alle altre parti. E questa è una cosa che non abbiamo sempre visto negli investimenti e nelle pratiche commerciali della Cina". Lo afferma il vice portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel rispondendo ad una domanda sulle importazioni di auto elettriche cinesi in Italia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA