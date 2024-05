Wellbeing e welfare a centro di analisi firmata Quintegia

Reset 2024 di Quintegia punta i riflettori sul tema 'Wellbeing e Welfare in concessionaria' come motore propulsore di opportunità aziendale e personale.

Quest'anno, l'analisi realizzata dal Centro Studi&Ricerche di Quintegia, con il sostegno di Findomestic Banca, ha voluto analizzare un tema fondamentale per la crescita aziendale, ponendo l'attenzione sul capitale umano, prima grande risorsa di ogni impresa.

L'indagine ha evidenziato un cambio di tendenza positivo (51%) nell'introduzione di politiche di welfare all'interno dei dealer automotive e due i fattori principali responsabili di questa situazione: per il 55% dei casi è uno strumento prezioso in grado di trattenere i talenti e attrarne di nuovi, offrendo vantaggi che vanno oltre l'aspetto economico; per il 21% permette una migliore conciliazione tra lavoro e vita personale.

Inoltre, risulta un fattore vincente anche in termini di propensione all'acquisto da parte dei clienti: il 72% afferma di prestare molta o abbastanza attenzione ai temi ESG nelle proprie scelte d'acquisto. Se è vero che la tendenza è positiva è anche vero, come evidenzia la ricerca, che c'è ancora molta strada da fare perché queste politiche vengano percepite come una vera propria opportunità in termini di sviluppo, alla base la paura dell'aumento dei costi aziendali non compensato dall'aumento della produttività (33%) e soprattutto il lavoratore preferisce ricevere somme di denaro come gratifica personale (36%).

"Crediamo fermamente - ha commentato Tommaso Bortolomiol, Ceo di Quintegia - che investire sul capitale umano sia uno degli strumenti più potenti a disposizione di un'azienda di successo.

Ci siamo orientati verso una strategia che perseguisse questo obiettivo con l'intento di incrementare il senso di appartenenza e l'attitude del Team Quintegia e con la volontà di Classification: attrarre talenti preziosi per continuare a offrire ai nostri clienti servizi ed eventi strutturati nel dettaglio e di velocizzare il nostro processo di internazionalizzazione, uno dei target dei prossimi anni".

"In Findomestic - ha invece commentato Simona Piva, diversity officer & people care di Findomestic Banca - il benessere delle collaboratrici e dei collaboratori è un valore imprescindibile che trova espressione nella costante volontà di garantire un ambiente di lavoro aperto, equo ed inclusivo che rispetti le unicità di ciascuno. Con Quintegia condividiamo questa visione ed è per questo che dal 2020 sosteniamo il progetto Reset affinché la consapevolezza su queste tematiche funga da stimolo per innescare circoli virtuosi di cambiamento e contaminazione positiva".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA