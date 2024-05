Koelliker all'Automotive Dealer Day tra Redrive e ASX

Con Redrive, Koelliker Torna anche quest'anno all'Automotive Dealer Day, in corso in questi giorni a Verona. Redrive è il brand Koelliker presentato lo scorso anno per rivoluzionare il mercato dell'usato e realizzato in partnership con BCA - British Car Auction, azienda europea dedicata allo sviluppo del business orientato alla vendita delle auto usate.

Redrive è il market place fisico e digitale per la gestione integrata a 360° dell'usato che dà la possibilità ai concessionari e ai clienti privati di vendere e comprare, facendo di fatto incontrare domanda e offerta. Il sistema contiene tool specifici in grado di analizzare il mercato, di quotare i veicoli con due diversi algoritmi di valutazione per gestire il cross-selling attraverso l'integrazione con il CRM e gli strumenti digitali Koelliker. Tutto questo consente di effettuare le transazioni online in modo sicuro.

Inoltre, Redrive fornisce alla rete dei concessionari alcuni vantaggi competitivi in termini di redditività, velocità di rotazione del piazzale, aumento delle permute e capacità di attrazione di nuovi acquirenti. D'altra parte, i clienti privati potranno usufruire della piattaforma per vendere o acquistare un'auto usata.

Novità assoluta, ideata e realizzata da Redrive, è il Digital Passport, ovvero un certificato digitale che registra le principali informazioni relative al veicolo, quali ad esempio modello, anno, chilometraggio, allestimento e molto altro. Per i veicoli elettrici sono certificati anche lo stato della batteria e il numero di cicli di ricarica.

I dati raccolti per ogni vettura sono memorizzati su Portable Blockchain, quindi non modificabili e accessibili attraverso QR code. Anche questa innovazione rappresenta per l'acquisto dell'usato una sicurezza che prima non c'era.

La presenza di Koelliker all'Automotive Dealer Day 2024 di Verona non si esaurisce però con Redrive. Il Gruppo è infatti anche presente anche con ASX, il nuovo B-Suv di Mitsubishi Motors progettato tra tecnologia avanzata, connettività e design.



