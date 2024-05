Jeep Avenger: arriva il noleggio mensile con Drivalia

Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, a partire dal 15 maggio, lancia CarCloud Avenger dedicata al nuovo B-Suv di Jeep che, attraverso la prima formula di subscription pensata per la variante 1.2 da 100 CV con cambio manuale, consente di usufruire dei vantaggi della mobilità in abbonamento mensile, completamente online, senza i vincoli legati all'acquisto. Nello specifico, la nuova formula CarCloud Avenger, che può essere rinnovata mensilmente fino a un massimo di un anno, consente di abbonarsi tramite una carta di credito e di acquistare il voucher, al costo di 249 euro, su Amazon, sul sito Drivalia o presso i Drivalia Mobility Store, per poi convertirlo sul sito di Drivalia. All'attivazione dell'abbonamento, è possibile prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati. Il canone mensile è di 499 euro ed include 1.500 km, polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, annovera anche 24 ore al mese di car sharing elettrico E+Share Drivalia per tre mesi, e si potrà personalizzare con alcuni servizi aggiuntivi, tra cui Super Cover, seconda guida e un pacchetto di 1.500 km extra.

