Bmw di nuovo sotto i riflettori del Festival di Cannes 2024

Il Festival del Cinema di Cannes continua la sua collaborazione con Bmw che è per il terzo anno consecutivo partner automobilistico ufficiale dell'evento.

E l'importanza di questa 'vicinanza' tra due simboli dell'eccellenza - spettacolo e mobilità - è data dalla flotta di ben 200 tra Bmw i7, iX e i5 che si muovono silenziosamente e senza impatto sull'ambiente sulla Croisette, accompagnate da alcune Xm ibride plug-in che, per l'occasione, viaggiano in modalità 100% elettrica.

Come già era accaduto negli anni scorsi Bmw ha scelto di sfruttare i riflettori di Cannes per la presentazione di un modello speciale.

Dopo il successo della produzione Bmw Films 'The Calm' nel 2023 la Casa di Monaco ha svelato oggi una creazione unica basata sulla Bmw XM che si è avvalsa della collaborazione creativa della top model Naomi Campbell.

Secondo step di una partnership nata lo scorso anno, Bmw e Naomi Campbell hanno concretizzato la visione della futura creatività nella Xm Mystique Allure.

Assieme alla celebre top model, l'icona dei Sav Bmw è stata arricchita di una esclusiva colorazione azzurra e di altri dettagli con cui la stessa Campbell ha sottolineato la sua attenzione ai talenti che lavorano nel fashion e che trovano sempre più spazio nel mondo dell'automobile.



