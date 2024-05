"L'Europa è inondata di auto cinesi. Non permetterò che questo accada nel nostro Paese". Lo afferma Donald Trump nel corso di un comizio a Wildwood, New Jersey. "Quando Emmanuel Macron ci" minacciava con una tassa sulle "nostre aziende, gli ho detto che avrei imposto dal giorno dopo dazi del 100% su tutti i vini e lo champagne francese" e così la Francia non ha imposto alcun dazio. "Ho fatto molti affari così, anche con l'Italia", ha aggiunto Trump.







