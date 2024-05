Per gli incentivi all'auto "quasi un miliardo sarà pienamente disponibile entro fine maggio". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'evento Investopia Europe 2024 in corso a Milano.

"Sono - ha aggiunto - dati ovviamente su prodotti di largo consumo; non possono essere dati incentivi per acquisto di auto di lusso come la Maserati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA