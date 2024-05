Qe, prezzi benzina in calo, self a 1,905 euro al litro

Prosegue il calo dei carburanti sulla rete nazionale. il prezzo medio praticato della benzina in modalità self - sottolinea Quotidiano energia sulla base dei dati del Mimit - è 1,905 euro al litro (1,909 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,896 e 1,913 euro al itro (no logo 1,902). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,764 euro al litro (rispetto a 1,769), con i diversi marchi tra 1,753 e 1,772 euro al litro (no logo 1,760).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,048 euro al litro (2,051 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,983 e 2,118 euro al litro (no logo 1,957). La media del diesel servito è 1,909 euro al litro (contro 1,914), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,844 e 1,977 euro al litro (no logo 1,816).

I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,722 e 0,740 euro al litro (no logo 0,706). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,303 a 1,424 euro al kg (no logo 1,316).



