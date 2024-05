Con Automotive Dealer Day in scena i temi caldi del settore

In occasione degli Automotive Dealer Day, in programma alla Veronafiere dal 14 al 16 maggio, saranno presentati anche cinque studi inediti, di cui uno alla sua prima edizione, che analizzeranno altrettanti temi fondamentali del settore automotive e della filiera distributiva.

New Brand Observatory sarà il titolo dello studio dedicato a mappare i nuovi marchi entrati di recente o entranti in Italia e in Europa, mentre Mobility Landscape Study disegna lo scenario legato alla mobilità contemporanea e le nuove opportunità di business. Automotive Customer Study, dal canto suo, racconterà trend e attitudini del consumatore automotive.

DealerSTAT 2024 è invece l'indagine annuale sulla soddisfazione dei dealer nei confronti delle case, rivolta ai titolari di concessionarie italiane, mentre Dealer Network Study 2024 è il focus sull'organizzazione delle reti dei marchi autovetture in Italia.

Tutte le analisi sono realizzate ed elaborate dal Centro Studi e Ricerche di Quintegia, organizzatore dell'appuntamento internazionale indipendente e consistono in veri e propri strumenti concreti necessari per orientarsi e per affrontare le sfide imposte dal cambiamento.

Nel dettaglio, il New Brand Observatory, giunto alla seconda edizione, è una mappatura e uno studio dettagliato dei nuovi marchi che si apprestano ad entrare in Italia o in Europa con una gamma a propulsione elettrica (BEV o PHEV).

L'analisi per marchio si sviluppa attraverso un framework che guarda a proprietà, gamma a nuova propulsione, prezzi e segmenti, tecnologia e innovazione, mobilità, sostenibilità, prenotazione e acquisto online, tutto in considerazione dell'approccio distributivo e della timeline di ingresso.

Il quadro per brand è arricchito con considerazioni qualitative e aggiornamenti di stretta attualità. Nello studio anche curiosità sul contesto di importazione europea dalla Cina, su aziende cross-industry interessate all'automotive e futuri nuovi marchi di costruttori noti nel panorama internazionale.

L'Italia, fra gli oltre 60 marchi considerati, è appetibile per almeno 22 marchi auto elettrificati attratti dal Paese: 9 già presenti dal 2020 e altri 13 interessati al mercato nazionale in gran parte entro il 2024. Vi sono poi altri 8 marchi fra i già presenti e gli entranti in altre nazioni europee per un totale di almeno 30 marchi elettrificati in Europa.

Nel caso di Mobility Landscape Study, Quintegia, per la prima volta, ha tracciato uno scenario legato alle opportunità che si generano in questo momento storico di profondo cambiamento del settore. Il Mobility Landscape Study si pone l'obiettivo di esaminare l'interesse attuale e potenziale degli operatori concessionari nella linea evolutiva della mobilità.

In particolare nel 2024, riguarda la vendita di microcar e due ruote e l'analisi prende in esame gli elementi chiave per valutare le possibilità e lo sviluppo del business. Automotive Customer Study analizza comportamenti, attitudini e aspettative del consumatore ed è giunto alla sua settima edizione.

DealerSTAT 2024 celebra la 21ª edizione dell'indagine annuale sulla soddisfazione dei dealer nei confronti delle Case rivolta ai titolari di concessionarie italiane, mentre Dealer Network Study 2024 prende in esame l'organizzazione delle reti dei marchi autovetture in Italia con l'obiettivo di osservare l'approccio distributivo dei brand, dalla presenza nel territorio alle politiche attuate, per servire il mercato in modo ottimale. L'insieme dei touchpoint per l'attività di vendita e assistenza e le scelte di gestione del business attraverso il Dealer, rispetto a cui lo Studio offre un quadro omogeneo, consentono di delineare l'orientamento dei marchi in risposta al consumatore.

A Veronafiere 14-15-16 maggio, Padiglioni 11 e 12, ingresso Re Teodorico, Viale dell' Industria 36.



