Bentley Continental GT GTC e Flying Spur salutano il V8

Il motore V8 biturbo da 4,0 litri di ultima generazione sarà ritirato dalle linee di produzione Bentley dedicate ai modelli Continental GT, Continental GTC e Flying Spur, una scelta dettata dalla strategia Beyond100, che prevede che tutte le linee di modelli offrano una variante ibrida entro il 2024. Un percorso è già iniziato con l'introduzione dei modelli Bentayga e Flying Spur Hybrid, la cui domanda sta superando le aspettative dell'azienda.

Dal 2012 sono stati prodotti più di 53.000 esemplari di Continental GT, GTC e Flying Spur con propulsore V8 da 4,0 litri, e ognuno di questi motori è stato realizzato interamente a mano presso la Dream Factory di Bentley a Crewe, in Inghilterra.

Le prime regioni a salutare l'attuale versione V8 dei modelli citati saranno l'Europa, il Regno Unito e il Medio Oriente.

Mentre il propulsore in questione rimarrà appannaggio della famiglia Bentayga. Attualmente, gli ultimi modelli di Continental GT, GTC e Flying Spur con propulsore V8 sono disponibili, in Europa, nel Regno Unito e in Medio Oriente, ma la produzione verrà completata a breve, e le consegne finali sono previste per il mese di giugno. Comunque, nella rete di vendita Bentley si potranno ancora acquistare delle Continental GT, GTC e Flying Spur con il V8 non elettrificato anche dopo il mese di giugno.

