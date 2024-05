Nuovi pneumatici realizzati da Pirelli e Ferrari per la Enzo

Una supercar di ieri deve poter contare sulle tecnologie di oggi a livello di pneumatici; con questo intento, a Fiorano sono stati completati i test per lo pneumatico Pirelli P Zero Corsa System studiato per la Ferrari Enzo, che sfrutta mescole moderne e tecnologie attuali per offrire prestazioni degne di un prodotto odierno. Adesso, la gomma in questione è pronta, rispecchia le misure originali: 245/35 R19 all'anteriore e 345/45 R19 al posteriore e, per garantire sicurezza anche nel caso si verificasse il pericoloso fenomeno dell'acquaplaning, sfrutta un battistrada che presenta un disegno bidirezionale. Forti dell'approvazione Ferrari, che lavora per incrementare la sicurezza delle sue vetture storiche anche attraverso questi prodotti, gli pneumatici P Zero Corsa System sono disponibili come prodotti aftermarket anche per la F40 e la F50.

Per la prima Pirelli ha realizzato una variante aggiornata nelle misure originali 245/40 R17 all'anteriore e 335/35 R17 al posteriore, con modifiche per abbinare il lettering originale sulla spalla.

Per la seconda, invece, le misure sono, rispettivamente, 245/35 R18 all'anteriore e 335/30 R18 al posteriore e, anche in questo caso, c'è stato uno sviluppo dedicato sul circuito di Fiorano. Al momento, Pirelli e Ferrari stanno lavorando per effettuare la stessa operazione anche per la GTO del 1984, attraverso un Cinturato P7 con le misure originali, 225/50 R16 all'anteriore e 265/50 R16 al posteriore, pensato per assicurare maggiore maneggevolezza grazie ad un rapporto ridotto e a materiali moderni, ma speculare nell'aspetto.



