Michelin Connected Fleet sbarca anche in Italia

Arriva anche in Italia Michelin Connected Fleet, nuova società del Gruppo Michelin che propone servizi e soluzioni per le flotte. In particolare, la società sfrutta l'esperienza e conoscenza del Gruppo Michelin per ottimizzare l'operato delle flotte in ambito sociale, economico ed ambientale, tra sicurezza e decarbonizzazione dei trasporti.

L'arrivo del marchio globale in Italia ribadisce l'impegno del Gruppo verso una mobilità connessa, in linea con la strategia Michelin in Motion, introdotta nel 2021 e che è parte integrante dell'approccio 'All Sustainable' del Gruppo Michelin che si basa sul trovare un equilibrio tra Persone/Profitto/Pianeta.

In questo contesto l'obiettivo di Michelin di migliorare la mobilità dei propri clienti si fonda su una strategia che si sviluppa su tre assi fondamentali del business del Gruppo, ovvero i pneumatici, la ricerca e lo sviluppo di materiali high tech, lo sviluppo di servizi e soluzioni per la mobilità, nel cui ambito si inserisce la nascita della nuova società del Gruppo, Michelin Connected Fleet.

La nuova società ha l'obiettivo di affiancare i trasportatori per supportarli nelle loro attività rispondendo ad alcune esigenze fondamentali come migliorare i margini operativi attraverso il controllo dei costi, il risparmio di carburante e l'ottimizzazione dei percorsi, una maggiore sicurezza e una migliore gestione delle consegne.

