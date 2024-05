Bmw Serie 5 Touring si svela agli Internazionali di tennis

Nella cornice degli Internazionali d'Italia di tennis, Bmw ha presentato in anteprima nazionale la nuova Serie 5 Touring. La versione elettrica i5 della storica wagon della doppia elica è stata la 'reginetta' di una serata nel village allestito nei pressi del campo centrale dove i migliori tennisti di tutto il mondo si sfidano in una delle prove più impegnative del circuito internazionale. Cento le vetture Bmw che compongono la flotta che garantisce la mobilità di giocatori, tecnici e staff nel corso del torneo.

Disponibile nelle concessionarie italiane a partire dal prossimo 25 maggio, la vettura è stata presentata dal presidente e ad di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, davanti al parterre delle grandi occasioni e alla presenza degli ambassador del marchio, Pierfrancesco Favino, Matilde Gioli e Beppe Fiorello, ha ricordato il legame tra il brand e il tennis - suggellato dalla partnership nata quattro anni fa con la Federazione Italiana Tennis - mettendo in risalto valori comuni come l'integrazione, lo stile, il rispetto dell'avversario, la performance, l'eleganza, la continua ricerca della perfezione.

Proprio per celebrare il legame tra tennis e Bmw, Di Silvestre ha ricevuto una speciale racchetta in tiratura limitata. E' la numero 2, la numero 1 è stata donata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.





Presentata al mondo lo scorso febbraio, la nuova Serie 5 Touring, con i5 - capace di percorrere oltre 500 chilometri con un pieno di energia - arricchisce la gamma Bmw con il primo modello premium completamente elettrico ed è disponibile in due versioni.

Nella BMW i5 M60 xDrive Touring, due unità motrici integrate sull'asse anteriore e posteriore formano insieme una trazione integrale elettrica con una potenza massima di 601 CV. Con l'M Launch Control o l'M Sport Boost attivati, la coppia del sistema aumenta a 820 Nm. Il modello di punta accelera da fermo a 100 km/h in 3,9 secondi e la sua velocità massima è limitata elettronicamente a 230 km/h.

Il motore elettrico della BMW i5 eDrive40 Touring è posizionato sull'asse posteriore e genera una potenza massima di 340 CV per una coppia massima di 430 Nm con funzione Sport Boost o Launch Control. La BMW i5 eDrive40 Touring accelera da zero a 100 km/h in 6,1 secondi. In entrambi i modelli, la batteria è da 81,2 kWh.

Oltre ai motori elettrici, al recupero adattivo e alla tecnologia a pompa di calore per il riscaldamento e il raffreddamento dell'abitacolo, la trazione e la batteria ad alto voltaggio contribuiscono alla capacità di percorrere lunghe distanze della BMW i5 Touring. L'autonomia nel circuito WLTP è di 445-506 chilometri per la BMW i5 M60 xDrive Touring e di 483-560 chilometri per la BMW i5 eDrive40 Touring.

Sulla medesima linea di produzione, presso lo stabilimento del BMW Group a Dingolfing, sono prodotte anche le varianti di modelli con motori a benzina e diesel, sistemi ibridi plug-in oltre ai sistemi di propulsione esclusivamente elettrici.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA