Pichetto, ricerca fa progressi, non si può imporre l'elettrico

"Nel 2035 la stragrande maggioranza saranno motori elettrici. Ma non può il potere politico imporre il motore elettrico dieci anni prima senza sapere quale può essere il progresso che fa la ricerca e la tecnologia". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord nella sede di Assolombarda a Milano.

"Nel 2035 potranno esserci motori endotermici che vanno a e-fuel e per noi vanno anche con i cosiddetti biocarburanti di cui come Italia siamo grandi produttori. Vengono utilizzati per arei e per navi ma possono essere usati anche per i veicoli.

Hanno una piccola emissione che può essere compensata dalla captazione dei vegetali che all'origine vengono utilizzati per la produzione" ha concluso il ministro.



