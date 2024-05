All'asta una collezione di bozzetti firmati Bertone

Una collezione di bozzetti e cianografie originali e firmate Bertone è all'asta da Collecting Cars. La lista di disegni originali comprende anche bozzetti dedicati a Italdesign, Michelotti ed Ercole Spada, oltre a molte delle più grandi case di design italiane del XX secolo.

L'elenco delle vetture incluse in questa collezione è lungo e comprende modelli iconici per la storia dell'automobilismo, italiano ma non solo. Della lista di disegni fanno parte in fatti anche modelli come la Lamborghini Miura, ma anche la Fiat Dino coupé e la Citroën GS. Non mancano nemmeno la Lancia Stratos, la Lancia Delta, l'Alfa Romeo Junior Z e una Bugatti 101.

Questa collezione di 14 progetti è entrata in possesso di un ex dipendente Bertone ed ha fatto parte di collezioni privata per 40 anni. I progetti sono stampati su carta da lucido trasparente. Le 14 stampe sono disponibili in una serie di dimensioni differenti, la più grande delle quali è misura quattro metri di larghezza.

Per fare un'offerta, sul sito di Collecting Cars, resta ancora poco tempo perché l'asta scadrà la sera di martedì 7 maggio.



