Pininfarina realizza per Warner Bros 2 hypercar stile Batman

Bruce Wayne, l'iconico alter ego di Batman, ha ispirato una collezione di hypercar realizzate su misura da Automobili Pininfarina per la Wayne Enterprises, un marchio di lusso sviluppato da Warner Bros e disponibili per l'acquisto sulla piattaforma BruceWayneX.com.

Il video di lancio è visibile sul canale YouTube di Automobili Pininfarina.(youtu.be/qh0QFsDSH14?si=nKq2ZJr8eIEdTe3U) Le auto - denominate Gotham e Dark Knight - sono state realizzate sulle elettriche B95 Hyper Barchetta e Battista Hyper GT con caratteristiche tecniche e palette di colori completamente nuove e uniche come perfetta espressione della filosofia della nuova linea Dream Cars di Wayne Enterprises.

"La collaborazione con Automobili Pininfarina nella progettazione di questi incredibili veicoli all'avanguardia - ha detto Robert Oberschelp, head of Warner Bros. Discovery Global Consumer Products - esemplifica il motto che guida la Wayne Enterprises, cioè collaborare con i marchi più importanti per portare il gusto raffinato di Bruce Wayne nel mondo reale".

"Queste straordinarie hypercar, caratterizzate da un design elaborato e da una tecnologia futuristica - ha sottolineato Oberschelp - celebrano lo stile di vita Wayne offrendo allo stesso tempo un prodotto innovativo diverso da qualsiasi altro sul mercato".

Il gusto elegante e raffinato di Bruce Wayne - che quando non diventa Batman è un imprenditore di successo, filantropo e playboy - si abbina al design italiano su misura di Automobili Pininfarina che si basa sul lavoro degli artigiani e del team di progettazione de l'Atelier di Cambiano.

Creato nel 1939 come personaggio dei fumetti statunitensi da Bill Finger e Bob Kane, e poi pubblicato dalla DC Comics, Wayne ha ispirato le caratterizzazioni delle due one-off, ciascuna delle quali 'sdoppiata' negli allestimenti Gotham e Dark Knight.

Nella sezione shop della piattaforma BruceWayneX.com, le hypercar made in Torino compaiono accanto ad un'altra icona dell'epopea di Batman, lo speciale veicolo con grande gommatura e motore jet Turmbler.

Questa replica della Batmobile dei tempi recenti, viene proposta in soli dieci esemplari, riproduce (naturalmente con una motorizzazione normale) l'auto disegnata da Nathan Crowley e Christopher Nolan e sarà costruita su ordinazione dalla Auto Action Developments.

L'esterno dei modelli Battista presenta specifiche completamente nuove come le pinne di squalo del portellone posteriore e le feritoie nelle ali anteriori e posteriori in fibra di carbonio. L'esterno è completato dai loghi Wayne Enterprises su minigonne e tetto. Per enfatizzare ulteriormente la filosofia Dream Cars Made Real, gli interni delle Battista Gotham e Dark Knight beneficiano di un design completamente nuovo di porte e tetto dove gran parte del tetto è in vetro curvato.

Entrambe le Pininfarina B95 e Battista in edizione 'Gotham' hanno interni rivestiti con pelle marrone chiaro trapuntate su misura nei pannelli centrali, insieme a cuciture marrone chiaro.

La carrozzeria della Gotham Battista è rifinita in vernice lucida Argento Vittorio, completata dal tetto Goccia in Nero Torino.

I cerchi in lega da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore sono rifiniti con quadrante Prezioso Evoluzione nero lucido e canale nero opaco. Le ruote della Gotham B95 sono simili a quelle della Gotham Battista, tranne che sono rifinite con un anello interno nero opaco e un anello esterno nero lucido, con pinze Titan e anello di bloccaggio in alluminio spazzolato.

Al contrario, il design interno delle versioni Dark Knight è centrato su Alcantara nera e rivestimenti in pelle nera, con un'esclusiva cucitura a contrasto bicolore nera e oro. La carrozzeria della Dark Knight Battista è rifinita con vernice lucida Nero Profondo, con tetto Goccia Nero Torino e cerchi Glorioso lucidati. L'esterno della Dark Knight B95 si abbina alla Battista, con cerchi lucidati.

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha commentato: "Progettare un'hypercar completamente elettrica ispirata a Bruce Wayne è stato un incarico da sogno per il nostro team, dando loro la libertà creativa di inserirsi nell'immaginazione di un personaggio iconico come Bruce Wayne.

Queste due specifiche esclusive per le nostre due hypercar rappresentano la scelta definitiva per l'uomo dietro la maschera più famosa del mondo".



