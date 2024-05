Maserati al Motor Valley Fest con la GranCabrio Trofeo

Anche Maserati sarà protagonista della sesta edizione del Motor Valley Fest, che si svolgerà da oggi fino a domenica 5 maggio. Nel corso dell'evento, nel quale verrà affrontato anche il tema della mobilità presente e futura, Modena accoglierà gli appassionati delle due e delle quattro ruote, e verrà mostrata al pubblico la nuova GranCabrio Trofeo.



Infatti, la manifestazione dedicata ai motori rappresenterà anche il momento del debutto italiano per la vettura, che custodisce sotto il cofano anteriore il V6 Nettuno twin turbo da 550 CV. La GranCabrio Trofeo è un'auto da vivere in quattro persone, en plein air, e rivisita con piglio moderno il concetto del grand touring. Durante il Motor Valley Fest un esemplare caratterizzato da una livrea Night Interaction con interni rossi a contrasto verrà esposto nel cortile d'onore di Palazzo Ducale.

Il marchio del tridente, inoltre, rappresentato dalla figura di Giovanni Perosino, chief marketing and communication officer del brand, prenderà parte alla top table nel corso della conferenza inaugurale dell'evento, in programma questa mattina presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti.

"Ogni anno il Motor Valley Fest è l'occasione per radunare insieme tutta l'eccellenza concentrata in questo singolo e particolare territorio, dove sono nati e cresciuti marchi storici come Maserati - ha affermato Giovanni Perosino - quest'anno celebriamo il traguardo dei 110 anni del brand che continuano a scrivere pagine importanti dell'industria motoristica, del motorsport e della mobilità, oggi più che mai al centro di una vera rivoluzione".

