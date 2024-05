Koelliker e Mitsubishi nuovi partner di Noleggiare

Koelliker ha annunciato la firma di un accordo con Noleggiare, azienda che dal 2006 offre servizi di noleggio a breve, medio e lungo termine. L'accordo, siglato da Koelliker, importatore e distributore unico in Italia di Mitsubishi, coinvolgerà 900 vetture tra cui i modelli Colt, SpaceStar e ASX, che permetteranno a Noleggiare di ampliare la sua offerta.

Koelliker si inserisce dunque come il partner per l'ampliamento dell'offerta di opzioni di noleggio proponendo i tre modelli Mitsubishi che rispondono a diversi bisogni di mobilità, dalla guida urbana con la compatta Colt, alla versatilità e al comfort per lunghi viaggi della SpaceStar, fino allo stile e alle prestazioni dinamiche della ASX.

Con una flotta di oltre 12.000 veicoli e una copertura di oltre 50 filiali strategiche sul territorio nazionale, Noleggiare permette di ritirare facilmente i mezzi direttamente negli aeroporti e nelle maggiori città italiane così da andare incontro alle esigenze di chi vuole muoversi in completa autonomia, sia per viaggi di piacere che business.



