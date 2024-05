F1: balletto di tecnici, l'ex Ferrari Sanchez passa all'Alpine

All'indomani dell'ufficialità della separazione tra Adrian Newey e la Red Bull, il mercato dei tecnici in Formula 1 propone un nuovo annuncio: lo spagnolo David Sanchez ha assunto il ruolo di direttore esecutivo al team Alpine di Formula 1. Lo ha reso noto il team francese, spiegando che Sanchez avrà la responsabilità delle aree performance, ingegneria e aerodinamica e riporterà direttamente al team principal, Bruno Famin, supervisionando la nuova struttura implementata nel team.

Sanchez ha lavorato oltre un decennio alla Ferrari, lasciando il ruolo di 'Head of vehicle concept' della Scuderia nel marzo 2023 per accasarsi alla McLaren. Dovendo però rispettare un periodo di inattività fino allo scorso gennaio, di fatto è rimasto ben poco nel team di Woking, dopo aver scoperto che il ruolo che era stato chiamato a occupare nel frattempo era cambiato.

La McLaren ha accettato di liberarlo senza restrizioni, facendolo approdare alla Alpine con un ruolo apicale. "Sono lieto di dare il benvenuto a David. Questo è un appuntamento chiave per garantire che stiamo ottimizzando tutto ciò che facciamo come squadra -. È chiaro che le prestazioni della vettura e il percorso di sviluppo non si sono mossi a un ritmo sufficiente rispetto alle nostre ambizioni come squadra. Non vediamo l'ora di accogliere David e di lavorare duro insieme per raggiungere il successo".



