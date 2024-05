Le Ferrari con una livrea speciale al Gp di Miami

Un tocco di azzurro sulle Ferrari che gareggeranno a Miami, prossima tappa del mondile di Formula 1.

Per l'occasione, ha annunciato la scuderia di Maranello, è stata pensata una livrea speciale per le SF-24, "pensata - informa il team - per celebrare i colori ritrovati di Ferrari e rendere unico il debutto del title partner HP".

La dominante del logo del nuovo title partner, che da questa gara debutta sulle monoposto e su altre attrezzature di squadra, si sposa con il tema scelto dalla casa di Maranello unicamente per la settimana di Miami, la riscoperta dell'Azzurro La Plata e dell'Azzurro Dino, tonalità che sono state per anni parte della quotidianità di Maranello. I tocchi di colore saranno visibili sulle ali, sull'engine cover, sull'halo, sugli specchietti retrovisori, sui numeri di gara e, in una citazione storica che non poteva mancare, anche sui cerchi, com'era sulle monoposto di Formula 1 di Ferrari negli anni Sessanta.

Inoltre, come già svelato in parte nei giorni scorsi, i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno una speciale divisa prevalentemente Azzurro La Plata, comprendente tuta, scarpe, guanti e casco, con inserti in Azzurro Dino e anche la squadra la domenica del Gran Premio avrà la divisa dello stesso colore.



