Mercedes ha restaurato la rossa che vinse la Targa Florio

Sono trascorsi 100 anni da quando la Mercedes si impose alla Targa Florio nella giornata del 27 aprile del 1924. All'epoca, la corsa siciliana era uno degli eventi più importanti dell'automobilismo europeo, nel quale, dopo il secondo posto assoluto nel 1921, e la vittoria maturata con un privato nel 1922, la casa della stella tornò nel 1924, con questa vettura realizzata sui progetti di Paul Daimler, e con Ferdinand Porsche in qualità di direttore tecnico e responsabile dello sviluppo.



Ora, l'auto in questione, da 2 litri di cilindrata, e dalla caratteristica livrea rossa rossa, una colorazione di norma destinata alle auto italiane, grazie ad una profonda opera di restauro, frutto del lavoro di Mercedes-Benz Classic, verrà utilizzata in nei principali eventi internazionali del 2024.

L'operazione è stata ripresa tramite foto e video che documentano l'impresa, tanto che un film-documentario uscirà in concomitanza con il centenario, domani il 27 aprile 2024, sul sito https://www.mercedes-benz.com/targaflorio/.

