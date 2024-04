Formula E: arriva la GEN3 Evo più rapida di una F1

La Formula E si evolve con la GEN3 Evo che è stata svelata a Monaco, e animerà le gare dalla stagione numero 11. Si tratta di una monoposto che scatta da 0 a 100 km/h il 30% più velocemente di un'attuale vettura di F1 e, secondo il comunicato ufficiale, nell'accelerazione in questione è del 36% più veloce dell'attuale GEN3.

L'auto da corsa di ultima generazione, realizzata grazie al lavoro degli specialisti della Formula E e della FIA, stabilisce uno standard ancora più elevato in termini di prestazioni, ma anche a livello di sostenibilità ed efficienza. Infatti, scatta da 0 a 100 km/h in 1,82 secondi, la velocità massima raggiunge di 200 miglia orarie, circa 322 km/h, e gli aggiornamenti le consentono un upgrade prestazionale, stimato, del 2% rispetto alla GEN3, tale da consentirle in un giro di qualifica a Monaco un tempo più rapido di circa 2 secondi. Merito anche del nuovo telaio più robusto ed aerodinamico, e della trazione integrale, novità assoluta per le monoposto di Formula E, disponibile durante i duelli di qualificazione, le partenze di gara e l'Attack Mode.

Infine, gli pneumatici Hankook iON sono stati ottimizzati per tutte le stagioni, offrono un'aderenza superiore del 5-10%, e sono stati realizzati con il 35% di materiali riciclati: una percentuale superiore del 9% rispetto a quelli della GEN3. A tutto questo si aggiunge una frenata rigenerativa di 600kw che produce quasi il 50% dell'energia necessaria per completare una gara nel corso degli E-Prix; ed il motore elettrico ha un'efficienza superiore al 90%.

