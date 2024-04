Scoperta una discarica abusiva di auto e barche a Muravera

Avevano trasformato un terreno in una discarica abusiva in cui stoccavano carcasse d'auto, imbarcazioni in disuso, pneumatici e rottami di ogni genere. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle della Tenenza di Muravera e della Sezione Aerea di Elmas. Due imprenditori sono stati denunciati ed è stata sequestrata un'area di 6mila metri quadrati a Muravera.

Il blitz è scattato alcuni giorni fa dopo che la discarica abusiva era stata individuata grazie all'impiego di sofisticati sensori installati a bordo degli elicotteri delle Fiamme Gialle.

È scattato quindi il controllo all'interno delle due società che operavano nella zona, una nel settore della riparazione auto e la seconda come cantiere nautico. I militari della Guardia di finanza hanno trovato all'interno dell'area 92 natanti, un container con dentro 62 pneumatici fuori uso, 14 autovetture (e carcasse di auto) in cui erano presenti, ancora, motori, batterie e liquidi vari (olio motore, liquido impianto frenante), tutto materiale inquinate classificato come rifiuto speciale.

Il terreno inoltre era sprovvisto di qualsiasi sistema di impermeabilizzazione e di drenaggio dei liquidi inquinanti.





