Pirelli P Zero e Scorpion Winter per Lamborghini Urus SE

E' stato un percorso di sviluppo lungo e intenso, dalle curve del circuito di Nardò fino al Circolo Polare Artico, quello che ha portato Pirelli sulla nuova Lamborghini Urus SE. Il risultato sono i P Zero da 21", 22", 23" e lo Scorpion Winter 2 da 22" realizzati per la nuova arrivata a Sant'Agata Bolognese.

I 4 pneumatici sono tutti marcati Elect, il pacchetto di tecnologie che esalta le caratteristiche delle auto elettrificate. La struttura, il battistrada e le mescole di questi pneumatici, infatti, sono ottimizzati per resistere alla coppia elevata della vettura, per supportarne i carichi, per contenere la rumorosità da rotolamento e per favorire la durata delle batterie grazie a una ridotta rolling resistance.

I tre Pirelli P Zero per la nuova Lamborghini Urus SE rispondono alle esigenze diverse e complementari della vettura.

Se quello da 21" enfatizza l'aspetto del comfort, la variante da 23" è la più performante e anche la più richiesta. Per favorire uno stile di guida più sportivo, Pirelli e Lamborghini hanno lavorato per ottenere un feeling di sterzo reattivo, preciso e prevedibile, sia nella guida di tutti i giorni, sia nell'uso in pista.

Grazie a profili e materiali sviluppati appositamente per sostenere le forze elevate a cui è sottoposta la vettura, i fenomeni di surriscaldamento e abrasione sono minimizzati, permettendo anche manovre estreme come il drifting. Inoltre, l'utilizzo di mescole meno sensibili agli sbalzi termici rende il P Zero per la Lamborghini Urus SE affidabile in un'ampia gamma di condizioni e temperature, anche con la pioggia.

Lo Scorpion Winter 2 è invece il più recente aggiornamento del pneumatico invernale progettato da Pirelli per i SUV. La sicurezza nei mesi freddi, in particolare su neve, è ottenuta grazie alla struttura 3D del disegno battistrada in cui le lamelle assumono, con l'usura, un andamento a zig-zag, consentendo al pneumatico di essere efficace per tutta la sua durata.

I nuovi P Zero e Scorpion Winter 2 si aggiungono alle altre soluzioni sviluppate da Pirelli per le versioni precedenti della Urus.



