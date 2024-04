Corse in moto il Liguria, polizia identifica 21 persone

Dopo gli incidenti, anche gravi, sul monte Fasce - in Liguria - la polizia stradale ha deciso di fare una serie di controlli per evitare le gare tra motociclisti. Domenica diverse pattuglie della stradale di Genova e Chiavari hanno percorso più volte i 21 chilometri di strade e fatto posti di blocco. Sono state identificate 21 persone e 20 veicoli e accertate diverse violazioni al codice stradale: quattro infrazioni riguardavano la velocità e le norme comportamentali in genere e altre tre infrazioni legate alle dotazioni e lo stato di efficienza dei veicoli. In previsione del 25 aprile e del primo maggio la polizia stradale ha deciso di intensificare la vigilanza sulle principali arterie stradali e autostradali.



