Chiusa la prima edizione di Vicenza Classic Car Show

Si è conclusa ieri, domenica, la prima edizione di Vicenza Classic Car Show, inaugurata venerdì scorso alla Fiera di Vicenza da Italian Exhibition Group. La tre giorni all'insegna delle vetture classiche e sportive ha fatto segnare grande affluenza all'Area Celebrazioni del Padiglione 7 di Vicenza Classica Show che rende omaggio a Marcello Gandini.

Tra i modelli iconici da quest'ultimo disegnati, in mostra ci sono stati tre esemplari di Lamborghini Miura P400S (due gialle ed una azzurra, nei colori originali) e tre esemplari di Lamborghini Countach (una LP 400S blu, una LP 500 S bianca e una LP 500 4 valvole azzurra).

Presso la Sala Lounge del Padiglione 7, si è svolta anche la presentazione del volume 'Lamborghini Countach' edito da Giorgio Nada Editore e distribuito dalla Libreria dell'Automobile.

Moderati da Stefano Nada, l'autore Francesco Patti si è confrontato con Andrea Nicoletto, Presidente del Lamborghini Club Italia,per ricordare il grande designer.

Tra le tante auto agli stand, non poteva mancare una Lancia Rally 037 stradale del 1982, con un raro esemplare dei soli 207 costruiti, dotata di kit attrezzi e ruota di scorta originali, mai usati. La vettura era stata concepita per poter lavorare rapidamente in caso di assistenza, con il muso e la coda asportabili e le sospensioni regolabili.

Restando in tema di rally, anche Miki Biason, due volte campione del mondo di rally, è intervenuto alla manifestazione incontrando il pubblico e raccontando la sua esperienza motoristica.



