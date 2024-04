Meno traffico e smog a Cagliari, un'app per gli spostamenti

La mobilità a Cagliari raccontata dagli spostamenti di chi attraversa la città tutti i giorni.

Magari da chi va al lavoro o porta i bambini a scuola. Con i dati raccolti in una indagine che dura sette giorni si possono progettare soluzioni per risolvere problemi personali. Ma anche della comunità, visto che eliminando il traffico va via anche l'inquinamento. Parte a Cagliari il progetto Pollicino promosso dal Comune nell'ambito delle attività del Cagliari Digital Lab con il patrocinio dei ministeri dei Trasporti e dell'Ambiente.

L'indagine partirà il 20 aprile: tutti i residenti della Città metropolitana di Cagliari maggiori di 16 anni possono offrire il loro contributo. Basta scaricare l'app IoPollicino sul proprio telefono e acconsentire al trattamento dei propri dati personali e alla geolocalizzazione del proprio smartphone.

È sufficiente a questo punto tenere attiva l'app per sette giorni, anche non consecutivi, perché tutti gli spostamenti quotidiani vengano registrati automaticamente e in maniera anonima. Non è necessario dedicare più di qualche minuto al giorno per controllare, validare i dati raccolti e aggiungere qualche informazione essenziale.

Al termine dei sette giorni d'indagine, completati con successo tutti gli obiettivi proposti dall'app, il proprio contributo al progetto Pollicino potrà dirsi concluso e sarà possibile ricevere i premi offerti da alcuni partner del progetto. Tra le ricompense anche sconti per il carsharing, il cinema, il teatro, visite mediche, corsi di inglese, carnet per il trasporto pubblico.

Terminata la prima fase dedicata alla raccolta dei dati, inizierà la fase di analisi che condurrà alla pubblicazione di un rapporto con i risultati dell'indagine Pollicino e all'organizzazione di un evento pubblico aperto a tutti i cagliaritani, previsto per il prossimo settembre.



