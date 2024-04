Hyperion XP-1, all'asta uno dei sette esemplari di sviluppo

Potrebbero bastare poche decine di migliaia di euro per entrare in possesso di una rarissima hypercar a idrogeno Hyperion XP-1 che, quando venne presentata nel 2020, era accreditata di una potenza superiore a 2.000 Cv e di uno scatto 0-100 in soli 2,2 secondi con una potenziale autonomia di oltre 1.500 km.

A proporla è SBX Cars, la piattaforma globale di aste di auto premium di proprietà e gestita da Supercar Blondie (SB) che è il marchio di intrattenimento automobilistico più seguito globalmente con oltre 115 milioni di follower, che generano oltre 2 miliardi di visualizzazioni mensili in tutto il mondo.



L'esemplare messo all'asta on line (https://sbxcars.com/auction/0/2023-hyperion-xp-1-concept) è uno dei sette veicoli di sviluppo utilizzati dalla Hyperion, con sede a Orange County (California) nella fase che ha portato al modello definitivo - proposto ad un prezzo compreso fra 2 e 3 miloni di dollari - che però non è ancora entrato in produzione.

Nell'esemplare messo all'asta da SBX Cars mancano il propulsore fuel cell che dovrebbe spingere la versione di produzione, ed anche i quattro motori elettrici (uno per ruota) che assicurano la necessaria trazione (integrale) per trasferire a terra gli oltre 2.000 Cv.

Ma gli esperti della piattaforma globale di aste di auto premium assicurano che questa Hyperion XP-1 - nell'incertezza che non venga mai avviata la produzione dei 300 esemplari definitivi programmati - ha tutte le caratteristiche per diventare un pezzo importante per un museo o una collezione privata.

