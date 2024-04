Wec: tutto pronto per la 6 ore di Imola

La seconda gara del WEC, il mondiale endurance, è in programma questo weekend sul tracciato di Imola: domani scatteranno le prove libere 1 e 2, sabato sarà la volta delle prove libere 3, delle qualifiche e delle hyperpole, sia per le LM GT3 che per le Hypercar, mentre domenica, alle 13 in punto, si partirà per la 6 ore nell'autodromo dedicato ad Enzo e Dino Ferrari. A proposito di Ferrari, c'è voglia di riscatto per il team di Maranello, che gioca in casa; ma anche Toyota, fino alla corsa d'apertura la squadra con la Hypercar di riferimento, vuole rifarsi.

D'altra parte, il successo schiacciante della Porsche in Qatar ha indotto ad una revisione del Bop, ovvero del balance of performance, per livellare le prestazioni che, complice le caratteristiche del tracciato, nel primo appuntamento stagionale ha contribuito non poco alle performance della 963 LMDh. Così, tra le Hypercar la Ferrari è pronta a risalire la china, e potrà avvalersi anche della terza 499P, quella numero 83, che punta alla vittoria tra i team indipendenti. Mentre Toyota con più potenza e meno zavorra potrà tornare ad essere protagonista. C'è l'incognita Peugeot con il prototipo rivisto e adesso dotato di ala posteriore, mentre la Cadillac potrà giovarsi del miglior rapporto peso/potenza. Le Porsche, sulla carta, hanno tutto il potenziale per essere sempre competitive, ma è chiaro che adesso i valori sembrano essersi livellati. C'è sempre tanta curiosità intorno al team Lamborghini, così come per BMW ed Alpine, alle prese con progetti totalmente nuovi, ed anche per l'Isotta Fraschini, nome storico dell'automobilismo che vuole tornare in auge. In classe LMGT3 Valentino Rossi è annunciato protagonista, e con la sua BMW M4 GT3 mira al podio che gli è sfuggito per un soffio in Qatar. Per conquistare uno dei tre gradini però, oltre che con Porsche ed Aston Martin, al vertice della categoria nel primo appuntamento, dovrà fare i conti anche con le Ferrari 296 GT3 di AF Corse.

